В Петропавловском соборе Казани восстановят утраченную роспись

В Петропавловском соборе Казани, объекте культурного наследия федерального значения, собираются восстановить утраченную монументальную живопись. Тендер на доработку проекта реставрационных работ размещен на портале госзакупок.

На проект реставрации и воссоздания утраченных элементов монументальной живописи будет выделено чуть более 5 млн рублей из федерального бюджета. Заказчиком выступает Министерство культуры РФ.

От исполнителя работ потребуется оценить состояние фресок и выяснить, какие их элементы утрачены (с опорой на архивные и библиографические сведения).

Подрядчику предстоит подготовить эскизный проект и организовать экспериментальные реставрационные работы, чтобы убедиться в их безопасности.

Площадь росписи оценивается в 500 кв. метров. Проект воссоздания утраченных элементов фресок должен быть подготовлен до 30 апреля следующего, 2024 года.

Подача заявок завершится 27 февраля этого года. Победителя конкурса определят 2 марта.

Масштабные восстановительные работы в Петропавловском соборе ведутся с 2016 года. В этом году исполняется 300 лет с начала строительства выдающегося памятника русского барокко.