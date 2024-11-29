В Казани освятили новые колокола на Петропавловском соборе

В Казани освятили новые колокола для звонницы на колокольне Собора первоверховных апостолов Петра и Павла.

По благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла чин освящения совершил настоятель Петропавловского собора протоиерей Сергий Титов.

За богослужением молились духовенство, прихожане и меценаты прихода.

«Эти колокола будут призывать нас к молитве, к духовному размышлению и к общению с Богом. В нашем современном мире, к сожалению, часто бывает так, что наша совесть засыпает под тяжестью мирских забот. Мы увлечены повседневными делами и порой забываем о том, что действительно важно — о нашем духовном состоянии. Пусть же эти колокола служат делу Божиему, призывая нас к молитве в храме. Господь — Владыка жизни и смерти, Он властен над всей нашей жизнью. Главное — это уверовать в Него и призывать в свою жизнь», — поздравил собравшихся отец Сергий.

Как рассказали в Казанской епархии, восемь колоколов, которые изготовили на Воронежском колокололитейном заводе, заменили старые и поврежденные колокола.

После чина освящения колокола были подняты краном на четвертый ярус колокольни, где их развесили, в ближайшее время они будут настроены для звона.