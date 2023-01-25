Семь общественных пространств в Пестрецах обновят по программе «Наш двор» в 2023 году

В 2023 году в Пестрецах будут продолжены работы по программе «Наш двор». Запланирован капитальный ремонт семи дворов многоквартирных домов села по улицам Гагарина, Вишневой, Осиновской. Об объектах, подлежащих реновации и строительству, на сходах с гражданами рассказал руководитель исполкома Пестречинского сельского поселения Руслан Шайхисламов.

Докладчик напомнил, что в прошлом году было благоустроено пять дворов по президентской программе «Наш Двор» на сумму более 9 млн рублей. Это два двора по улице Перчкова, два по улице Мишанина и один двор по ул. 65 лет Победы. До основных работ по программе за счет местного бюджета здесь проводился капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения.

В Пестречинском районе Татарстана продолжаются сходы граждан, на которых представители администрации вместе с жителями подводят итоги ушедшего года и озвучивают планы на 2023-й. Накануне крупное мероприятие прошло в кинотеатре «Кинокадр» в Пестрецах — это культурное учреждение стало лучшим в номинации «Лучший муниципальный цифровой кинозал» в 2022 году.

Во встрече с гражданами приняли участие уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская, глава Пестречинского района Ильхам Кашапов и прокурор муниципального образования Фанис Шайхаттаров. Об итогах социально-экономического развития Пестречинского сельского поселения за 2022 год доложил Руслан Шайхисламов.

В состав Пестречинского сельского поселения входят четыре населенных пункта, в которых находятся 5042 домохозяйства. Население на 1 января 2023 года составило 11688 человек. Спикер отметил, что в населенных пунктах ведется активное строительство.

В 2022 году было введено 100 индивидуальных жилых домов, а также три многоквартирных дома. Произведен капитальный ремонт в четырех многоквартирных домах по ул. Перчкова, Советской и Осиновской на общую сумму более 24 млн рублей, проложены новые сети водоснабжения протяженностью 5,3 км на общую сумму 13,7 млн рублей.

По комплексной программе развития сельских территорий построены тротуары на улице Аграрной с поворотом на ул. Казанскую, на улицах Северной и Гагарина в Пестрецы общей протяженностью 444 метров. Полная стоимость работ составила более 2 млн рублей.

Помимо этого, благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в прошлом году завершились работы второй очереди строительства Детского городка.

По программе «Восстановление уличного освещения» в этом году запланирована установка светильников в деревнях Шихазда и Уланово по улице Центральной, а также на восьми улицах Пестрецов. По муниципальному дорожному фонду планируется ремонт существующих дорожных покрытий на четырех улицах, ремонт ливневой канализации на двух улицах, ремонт и строительство парковок и тротуаров.

«Хотелось бы сказать, что основная наша цель — это создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, повышения уровня жизни нашего населения. Все службы поселения профессионально и своевременно оказывают практическую помощь в решении назревших вопросов. Я благодарю работников образования, здравоохранения, культуры, спорта, ЖКХ, предпринимателей, а также жителей нашего поселения за поддержку, за то взаимопонимание, которое у нас с вами есть. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество», — отметил руководитель исполкома Пестречинского сельского поселения Руслан Шайхисламов.

Глава района Ильхам Кашапов затронул тему частичной мобилизации. «Наш район тоже не остался в стороне. Наши доблестные ребята сейчас выполняют свой воинский долг. А наша задача — не оставить без внимания родных и близких мобилизованных граждан», — подчеркнул руководитель муниципального образования и напомнил о льготах, которой обеспечена каждая семья мобилизованного гражданина.

«Также для решения насущных проблем членов семей мобилизованных в районе создан оперативный штаб, который я возглавляю лично. Всего за весь период поступило 79 обращений, из которых 67 решено положительно, 12 остаются в работе», — сообщил Кашапов.

Фото: Иван Додосов © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Напомнил глава и о Героях спецоперации, выходцах из Пестречинского района. Так, майору Ивану Додосову было присвоено звание Героя России. Пестречинская школа №1, где он учился, теперь носит его имя. В трех общеобразовательных школах района (школы №1, 2 в Пестрецах, Пановская школа) установлены мемориальные доски в память погибших земляков Динара Хаметова, Сергея Харламова, Сергея Кравчины и Вячеслава Казакова. «Память о них всегда будет в наших сердцах», — произнес руководитель муниципального образования.

«Подводя итоги деятельности за 2022 год, хотелось бы отметить следующее: район жил и развивался, и многое из того, что в нем изменилось к лучшему, сделано при активной поддержке общественности и населения. Мы и впредь будем решать задачи по дальнейшему социально-экономическому развитию района, укреплению основ местного самоуправления и повышению авторитета района в масштабах республики», — отметил глава района.