В Пестрецах открыли мемориальные доски погибшим на Украине землякам

В Пестрецах на зданиях двух школ появились три мемориальные доски в память о Динаре Хаметове, Сергее Харламове и Сергее Кравчине, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

«В пестречинской школе №1 были открыты таблички Хаметову и Харламову, в школе №2 — Сергею Кравчине. Он не местный, но родители жены живут здесь, и похоронен он здесь. Здесь же живут его жена и дочери», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь районной администрации Ляйсан Мифтахова.

В церемонии открытия мемориальных досок приняли участие родные, близкие, друзья и одноклассники погибших. Они поделились воспоминаниями о них. Одноклассница Динара Хаметова Наталья Захарова рассказала, что он был очень добрым и отзывчивым парнем. «Его улыбка всегда и всех вдохновляла, и хочется помнить его по этой улыбке. Хочется выразить ему огромные слова благодарности. Надеюсь, что он нас слышит. И огромные слова благодарности тем, кто погиб во время спецоперации на Украине. Динар, мы тебя помним и чтим. Мы тебя никогда не забудем. Вечная тебе память и низкий поклон», — заявила выпускница школы №1.

В митинге принял участие и глава Пестречинского района Ильхам Кашапов. Вдове Сергея Кравчины Дарье вручили орден Мужества, которым он был награжден посмертно.

«Никакие слова не смогут утешить семьи погибших. Спасибо им за то, что смогли найти силы и пришли сегодня на открытие мемориальных досок. Это один из способов сохранить память и рассказать уже подрастающему поколению — нашим детям — о героях нашего времени», — сказал глава муниципалитета, обращаясь к собравшимся.

Кроме того, в школьных музеях создадут уголки памяти погибших, а первые классные часы в новом учебном году будут посвящены именно им.

О начале специальной военной операции на Украине 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада осудили это решение и стали ужесточать санкции против России.