Пестречинской школе №1 присвоено имя Героя РФ Ивана Додосова

Пестречинской школе №1 присвоили имя Героя Российской Федерации Ивана Додосова, который является выпускником этой школы. Церемония прошла при участии самого Героя, его родителей, главы района Ильхама Кашапова, Уполномоченного по правам человека Сарии Сабурской, юнармейцев, учеников и педагогов образовательного учреждения.

В родной школе Додосова встречали с почестями. В спортивном зале состоялся турнир по волейболу в его честь, торжественная часть мероприятия прошла в актовом зале.

«Школа №1 во все времена славилась яркими, талантливыми, выдающимися, сильными духом людьми. Один из них — Додосов Иван Алексеевич, выпускник данной школы, в 2022 году удостоенный звания Героя Российской Федерации за выполнение воинского долга, за проявление мужества и героизма в ходе специальной военной операции на территории Украины. Пестречинская школа взрастила этого Героя. Здесь Иван Алексеевич, будучи подростком, развивался физически и закалял свой моральный дух, участвуя в спортивных соревнованиях и одерживая победы в них. Именно это научило его без страха и сомнения идти вперед, преодолевая препятствия, и, не останавливаясь на достигнутом, стремиться к новым свершениям. Пестречинцы по праву гордятся Героем России Иваном Додосовым, славное имя которого навсегда вписано в историю Пестречинского района и школы №1», — обратился глава ко всем присутствующим.

Иван Додосов поблагодарил учителей, а также рассказал, как и где будет встречать Новый год.

«Все, что я умею сейчас, это вложение моих учителей. И, конечно, берет чувство гордости, что школа, в которой я когда-то учился, теперь будет называться моим именем. А так в целом у меня настроение новогоднее. Наконец-то я приехал на родину. Этот Новый год я проведу с семьей. И это дорогого стоит», — поделился Иван Додосов.

Далее Герой России вместе с главой Пестречинского района наградил самых ярких участников «Юнармии». Ими стали Василиса Макарова, Ильшат Шагвалиев, Даниф Шамсутдинов, Лиана Сафиуллина, Злата Чумак.

Иван Додосов родился 7 сентября 1989 года в Пестречинском районе Татарстана. После окончания школы решил поступить в Казанское танковое училище, где вскоре стал одним из лучших и почетных выпускников.



Принимает участие в СВО с 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения. Обеспечил прорыв обороны противника у города Попасная, тем самым освободив части территории Луганской народной республики и продвинув основные силы подразделения, которые в ходе освобождения данного населенного пункта обеспечили продвижение войск в город Лисичанск.

«Золотую Звезду» Ивану Додосову вручил лично министр обороны РФ Сергей Шойгу летом этого года.