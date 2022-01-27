news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
27 января 2022  13:14

В Перу начали вакцинировать от коронавируса детей от 5 до 11 лет

news_top_970_100

Власти Перу начали прививочную кампанию от  коронавируса для детей от 5 до 11 лет. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Отмечается, что нужно будет вакцинировать более 4 млн человек.

Кроме того, с 1 февраля детей этой же возрастной группы начнут прививать и в Таиланде.

В последнее время заболеваемость коронавирусом среди несовершеннолетних сильно выросла.

Эксперт-иммунолог отметил, что это обусловлено тем, что дети остались единственной категорией людей, которые ничем не защищены от новых мутаций вируса. В частности, от «омикрона».

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании кординационного совета по борьбе с коронавирусом также  обратила внимание на то, что чаще всего за последние три недели этим вариантом заболевали преимущественно подростки 15-17 лет и взрослые в возрасте от 30 до 49 лет. 

ИА «Татар-информ» ранее сообщало, что в Татарстан пришла первая партия вакцины против коронавируса для подростков «Спутник М», а также опубликовало подробную инструкцию, как вакцинация детей будет проходить в РТ. 

#коронавирус #вакцинация детей #Перу
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное