В Перу начали вакцинировать от коронавируса детей от 5 до 11 лет

Власти Перу начали прививочную кампанию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Отмечается, что нужно будет вакцинировать более 4 млн человек.

Кроме того, с 1 февраля детей этой же возрастной группы начнут прививать и в Таиланде.

В последнее время заболеваемость коронавирусом среди несовершеннолетних сильно выросла.

Эксперт-иммунолог отметил, что это обусловлено тем, что дети остались единственной категорией людей, которые ничем не защищены от новых мутаций вируса. В частности, от «омикрона».

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании кординационного совета по борьбе с коронавирусом также обратила внимание на то, что чаще всего за последние три недели этим вариантом заболевали преимущественно подростки 15-17 лет и взрослые в возрасте от 30 до 49 лет.

ИА «Татар-информ» ранее сообщало, что в Татарстан пришла первая партия вакцины против коронавируса для подростков «Спутник М», а также опубликовало подробную инструкцию, как вакцинация детей будет проходить в РТ.