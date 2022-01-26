Иммунолог призвал вакцинировать детей с хроническими заболеваниями в первую очередь

В самую первую очередь нужно сделать прививку от коронавируса тем несовершеннолетним, которые имеют хронические заболевания или тяжело болеют, высказался в интервью радио Sputnik специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Эксперт обратил внимание на то, что дети с нормальным иммунитетом, не подверженные другим болезням, не болеют коронавирусом или переносят его в легкой форме.

«Поэтому нужно вакцинировать в первую очередь тех детей, которые чем-то тяжело болеют и имеют заведомо низкий иммунитет. Это самое главное. Остальных детей тоже надо привить, но во вторую очередь», — сказал он.

Специалист отметил, что новый штамм коронавируса «напал» на детей, потому что не было возможности своевременно их вакцинировать.

«Дети — это оставшийся невакцинированный контингент на Земле, поэтому коронавирус сюда и переходит. Это ожидаемо», — посчитал иммунолог.

По его словам, взрослая прослойка населения планеты привилась от коронавируса и постепенно среди них сформировался коллективный иммунитет, который отсутствует у несовершеннолетних и маленьких детей.

Ранее сообщалось, что случаи омикрон-штамма коронавируса выявлены в 65 регионах России. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова накануне обратила внимание на то, что чаще всего за последние три недели этим вариантом коронавируса заболевали подростки 15-17 лет и взрослые в возрасте от 30 до 49 лет.

ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстан пришла первая партия вакцины против коронавируса для подростков «Спутник М», а также опубликовало подробную инструкцию, как вакцинация детей будет проходить в РТ.