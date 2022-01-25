Роспотребнадзор: Заболеваемость «омикроном» растет во всех возрастных группах

Количество заразившихся «омикроном» растет во всех возрастных группах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства России.

«Рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах. При этом, минимальный прирост заболеваемости среди лиц в возрасте 65 лет и старше. Пока нам удается сохранить наших старших от контакта с новым вирусом, для этого принимается целый ряд решений», – отметила глава Роспотребнадзора.

Она отметила также, что показатель заболеваемости по стране на этой неделе вырос в два раза по сравнению с предыдущей.

«Крупные центры (города) с большим количеством населения, большой плотностью контактов и большими транспортными хабами поражены в первую очередь», – рассказала Попова.

По ее словам, среди регионов можно выделить 12 «лидеров», где средний показатель заболеваемости превышает среднероссийский.

Руководитель Роспотребнадзора также обратила внимание на то, что чаще всего заболевают подростки 15-17 лет и взрослые в возрасте от 30 до 49 лет.

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