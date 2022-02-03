В Палестине отменили очные занятия в школах из-за коронавируса

Очные занятия во всех общеобразовательных учреждениях Западного берега Палестины приостановлены из-за ухудшения эпидемиологической обстановки до 12 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Минздрав страны ранее отметил, что на Западном берегу и в секторе Газа фиксируется беспрецедентное число заражений. Ожидается, что обстановка будет ухудшаться еще несколько дней.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон». Он оказался самым устойчивым во внешней среде вариантом патогена.

В связи с этим многие страны принимают дополнительные меры по борьбе с инфекцией и продолжают активную кампанию по вакцинации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение «омикрона» и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.