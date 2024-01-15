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В обновленном «Саду рыбака» в Казани впервые выступит хор
18 января в обновленном «Саду рыбака» в Казани состоится первое выступление хора. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов города.
Любимыми праздничными мелодиями и новогодними композициями жителей и гостей города порадует вокальный ансамбль «Атмосфера».
Выступление начнется в 19.00 возле фонтана. Напомним, что оно было перенесено с 7 января — тогда концерт был отменен из-за аномальных морозов.
Напомним, что в 2023 году в «Саду рыбака» отреставрировали старинный фонтан. В мае жители забили тревогу из-за демонтажа 90-летней чаши, однако власти объяснили, что ее увезли для реконструкции. Основание фонтана вернули в общественное пространство еще в середине июля, чашу и колонны – в августе. Тогда же прошел тестовый запуск. Полноценная работа фонтана была возобновлена сентябре.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в рамках второй очереди благоустройства «Сада Рыбака» завершается строительство площадок для тенниса и баскетбола. Работы велись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (как и другие нацпроекты, реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина с 2019 года).
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