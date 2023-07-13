В казанском «Саду рыбака» завершают строительство площадок для тенниса и баскетбола

Фото: Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани

В столице Татарстана работы по благоустройству второй очереди «Сада рыбака» выполнены на 55%. Рабочие завершают строительство теннисной и баскетбольной площадок, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Близится к завершению устройство наружных сетей и основания дорожек. Наружное освещение (фонари и гирлянды в стиле ретро) готово на 68%, системы видеонаблюдения и оповещения подключены наполовину.

Особое внимание уделяется фонтану, который станет центральным элементом общественного пространства. Рабочие уже установили основание фонтана, а на следующей неделе платформу дополнят четыре колонны, на которые и поставят воссозданную чашу и скульптуру рыбака. Работы здесь выполнены на 42%, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что исполком Казани презентовал эскиз обновленного фонтана в парке «Сад рыбака».