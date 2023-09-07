В казанском саду Рыбака на постоянной основе заработал фонтан

Фото: страница Комитета внешнего благоустройства Казани «ВКонтакте» vk.com/kvb_kzn

В казанском парке «Сад Рыбака» на постоянной основе заработал старинный фонтан, в центре которого стоит большая скульптура рыбака. Видео, на котором виден обновленный архитектурный объект, опубликовала в своем телеграм-канале администрая Кировского и Московского районов города.

«Магическая атмосфера сада Рыбака! Вечером он особенно красив», – подписан ролик.

В конце мая в Казани разгорелся скандал после того, как городские власти демонтировали 90-летнюю чашу знаменитого фонтана. В Комитете внешнего благоустройства пояснили, что ее увезли на реконструкцию из-за аварийного состояния и пообещали не только вернуть фонтан на место, но и сделать его светодинамическим. Основание фонтана установили еще в середине июля, чашу и колонны – в августе. Тогда же прошел тестовый запуск, но поскольку работы по его покраске и пусконаладке еще продолжались, фонтан должен был начать функционировать позже.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в рамках второй очереди благоустройства сада Рыбака завершается строительство площадок для тенниса и баскетбола. Работы велись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (как и другие нацпроекты, реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина с 2019 года).