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В казанском саду Рыбака на постоянной основе заработал фонтан
В казанском парке «Сад Рыбака» на постоянной основе заработал старинный фонтан, в центре которого стоит большая скульптура рыбака. Видео, на котором виден обновленный архитектурный объект, опубликовала в своем телеграм-канале администрая Кировского и Московского районов города.
«Магическая атмосфера сада Рыбака! Вечером он особенно красив», – подписан ролик.
В конце мая в Казани разгорелся скандал после того, как городские власти демонтировали 90-летнюю чашу знаменитого фонтана. В Комитете внешнего благоустройства пояснили, что ее увезли на реконструкцию из-за аварийного состояния и пообещали не только вернуть фонтан на место, но и сделать его светодинамическим. Основание фонтана установили еще в середине июля, чашу и колонны – в августе. Тогда же прошел тестовый запуск, но поскольку работы по его покраске и пусконаладке еще продолжались, фонтан должен был начать функционировать позже.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в рамках второй очереди благоустройства сада Рыбака завершается строительство площадок для тенниса и баскетбола. Работы велись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (как и другие нацпроекты, реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина с 2019 года).
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