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Общество 24 августа 2023 16:36

Казанцам представили воссозданный исторический фонтан в саду Рыбака – видео

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В саду Рыбака в Казани завершаются работы по реконструкции старинного фонтана, за который переживали горожане. Сегодня жителям представили воссозданные чашу и скульптуру рыбака, которые соответствуют историческому облику фонтана.

Сейчас фонтан запустили в тестовом режиме, сообщил Комитет внешнего благоустройства.

«Как и обещали, на место вернулась скульптура Рыбака, а фонтану вернули его полноценный функционал. Специалисты продолжают работы по его покраске и пусконаладке, поэтому на постоянной основе он начнет работать позже», – отметили в Комитете внешнего благоустройства.

Напомним, в конце мая в Казани разгорелся скандал после демонтажа 90-летней чаши фонтана. Позднее власти города пояснили, что ее увезли на реконструкцию и пообещали восстановить фонтан в первозданном виде.

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