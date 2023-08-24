Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанцам представили воссозданный исторический фонтан в саду Рыбака – видео
В саду Рыбака в Казани завершаются работы по реконструкции старинного фонтана, за который переживали горожане. Сегодня жителям представили воссозданные чашу и скульптуру рыбака, которые соответствуют историческому облику фонтана.
Сейчас фонтан запустили в тестовом режиме, сообщил Комитет внешнего благоустройства.
«Как и обещали, на место вернулась скульптура Рыбака, а фонтану вернули его полноценный функционал. Специалисты продолжают работы по его покраске и пусконаладке, поэтому на постоянной основе он начнет работать позже», – отметили в Комитете внешнего благоустройства.
Напомним, в конце мая в Казани разгорелся скандал после демонтажа 90-летней чаши фонтана. Позднее власти города пояснили, что ее увезли на реконструкцию и пообещали восстановить фонтан в первозданном виде.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»