В ноябре годовая инфляция в Татарстане ускорилась до 8,83%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По итогам ноября годовая инфляция в Татарстане достигла 8,83%. Таким образом, после замедления до 8,32% в октябре с сентябрьских 8,71% она вновь начала ускоряться. Это следует из данных Татарстанстата.

При этом с декабря 2023 года потребительские цены в республике выросли на 8,31%, а с октября 2024-го — на 1,41%.

Цены на товары выросли на 7,49% в годовом и на 1,49% в месячном выражении. Услуги подорожали на 12,62% и 1,18% соответственно.

Продовольствие (без плодоовощной продукции) за год стало дороже на 10,32%, а за месяц — на 2,43%. Плодоовощная продукция подорожала на 14,57% год к году и на 10,15% месяц к месяцу.

Вместе с тем непродовольственные товары за год выросли в цене всего на 4,85%, а за месяц — на 0,59%.

Базовый индекс потребительских цен с ноября 2023 года изменился на 8,81%, с декабря 2023-го — на 8,54%, а с октября 2024-го — на 1,24%.

Ранее в Центробанке заявили, что инфляция в России обусловлена воздействием монетарных факторов.