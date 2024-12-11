ЦБ: Инфляция в России обусловлена воздействием монетарных факторов

Здание Центробанка РФ

Фото: minvr.gov.ru

Наблюдающаяся в России повышенная инфляция обусловлена воздействием монетарных факторов, связанных с избыточным притоком денег в экономику по бюджетным и кредитным каналам. Об этом говорится в бюллетене Департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки».

Аналитики Центробанка возражают распространенному «мнению, что в нынешних условиях инфляция в России

носит исключительно немонетарный характер». «Однако достаточно посмотреть, какими темпами растет денежная масса в экономике (М2 или М2Х), чтобы убедиться, что повышенная инфляция — результат действия монетарных факторов», — подчеркивают они.

Соответствующие темпы на начало декабря составили 20,1% (М2) и 15,9% (М2Х) в годовом выражении, причем высокие темпы роста наблюдаются с середины 2022 года. Когда инфляция находилась вблизи 4%, денежные агрегаты увеличивались гораздо медленнее (на 10,0 и 7,3% в среднем за 2017–2019 годы соответственно).

«Через кредитный канал и бюджетный канал (финансирование бюджетного дефицита) в экономику поступает гораздо больше денег, чем она может „переварить“, даже с поправкой на замещение внешних заимствований внутренними, рост монетизации экономики и другие структурные факторы, которые временно ослабляют связь между увеличением денег в экономике и инфляцией», — констатируют авторы бюллетеня.

В результате происходит повышенный рост цен, а он в свою очередь приводит и к увеличению производственных издержек по широкому кругу товаров и услуг. «Последнее зачастую выдается за действие немонетарных факторов инфляции, хотя во многих случаях факторы роста издержек в реальности носят монетарный характер», — обращают внимание эксперты ЦБ.

Впрочем, в Центробанке надеются, что более сдержанный рост кредитования, признаки которого уже наблюдаются, и возврат бюджета к параметрам бюджетного правила, запланированный с 2025 года, приведут к замедлению как роста денежных агрегатов, так и увеличения цен.

Вместе с тем представители Департамента исследования и прогнозирования ЦБ замечают, что в российской экономике образовался тренд на постепенное замедление роста, но без резких перепадов. В III квартале годовой рост экономической активности снизился до 3,1% с 4,1% во II квартале (в квартальном выражении рост понизился с 0,6% до 0,4%). «Судя по оперативным данным за октябрь-ноябрь, тренд на постепенное замедление активности в IV квартале продолжился», — отмечают они.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка помогла экономике не войти в инфляционную спираль. В тот же день Президент РФ Владимир Путин призвал с умом использовать все имеющиеся инструменты борьбы с инфляцией, избегая «перекосов ключевых макроэкономических параметров».

Центробанк 25 октября повысил ключевую ставку на 2%, до 21% годовых, что стало рекордным показателем. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке намечено на 20 декабря.