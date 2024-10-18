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Годовая инфляция в Татарстане достигла 8,71%
В сентябре инфляция в Татарстане в годовом выражении составила 8,71%, с начала года — 5,99%. Об этом говорится в докладе Татарстанстата.
Цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции за год увеличились на 9,38%, на плодоовощную — 16,03%. Стоимость продовольственных товаров в целом (в том числе алкоголя) с сентября 2023 года выросла на 10,11%, непродовольственных товаров — на 4,79%, услуг — на 12,71%.
Базовый индекс потребительских цен за год изменился на 8,71%, в сравнении с августом текущего года — на 0,85%.
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