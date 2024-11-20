Годовая инфляция в Татарстане достигла 8,32%

По итогам октября годовая инфляция в Татарстане составила 8,32%. С декабря 2023 года потребительские цены выросли на 6,8%, а с сентября 2024-го — на 0,76%, свидетельствуют данные Татарстанстата.

Цены на товары с октября 2023 года увеличились на 6,82%, с начала 2024-го — на 5,19%, на услуги — на 12,6% и 11,41% соответственно.

Продовольствие (без плодоовощной продукции) за год стало дороже на 9%, за 10 месяцев 2024-го — на 7,35%, плодоовощная продукция — на 10,12% и 8,41%, непродовольственные товары — на 4,66% и 4,04%.

По данным аналитиков, базовый индекс потребительских цен с октября 2023 года изменился на 8,46%, с декабря — на 7,21%.

Напомним, что в сентябре годовая инфляция в Татарстане составила 8,71%. Таким образом, в октябре она несколько замедлилась.