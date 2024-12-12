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Экономика 12 декабря 2024 10:04

За неделю в России сильнее всего подорожали огурцы и помидоры

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За неделю в России сильнее всего подорожали огурцы и помидоры
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Плодоовощная продукция в России в среднем подорожала на 3,2% за неделю с 3 по 9 декабря. Такие данные приводит Росстат.

Сильнее всего выросли цены на огурцы (+8,5%), помидоры (+5,4%), белокочанную капусту (+3,3%). Морковь и свекла подорожали незначительно — меньше чем на 0,5%.

За тот же период выросли цены на мясо кур и яйца куриные (+1,5%), маргарин и подсолнечное масло (+1,3%), мороженую рыбу и молоко (+1,1%), сливочное масло, твердые, полутвердые и мягкие сыры (+0,9%).

На ряд продуктов цены снизились. Например, на макаронные изделия (-0,3%), полукопченые и варено-копченые колбасы, овощные консервы для детского питания (-0,2%), сахар-песок, крупу гречневую и сухие молочные смеси для детского питания (-0,1%).

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#цены #росстат #цены на овощи
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