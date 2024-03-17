В Новошешминском районе ветеран Великой Отечественной проголосовал на выборах Президента

Фото: газета «Шешминская новь»

Единственный в Новошешминском районе ветеран Великой Отечественной войны Григорий Быков проголосовал на дому на выборах Президента РФ. Об этом пишет газета «Шешминская новь».

«Я не пропускаю ни одни выборы, в этом году немного подводит здоровье и поэтому голосую дома», – отметил он.

Он считает, что каждому избирателю необходимо принять участие в выборах и проголосовать за сильную Россию, за мирное небо над головой.

Восьмые по счету выборы Президента России стартовали 15 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

В первый день свой голос отдали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и другие известные татарстанцы. Подробнее читайте в материале «Татар-информа».