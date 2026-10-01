Путин: Заявления о защите Калининграда – ответ на попытку запугать Россию

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Заявления о защите Калининградской области являются не попыткой запугать страны Запада, а ответом на попытку запугать Россию. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», проходящего в Подмосковье.

«Заявления МИД, о которых вы сказали, и письма, которые МИД разослал в некоторые страны, – это не запугивание. Это ответ на попытку нас запугать», – поделился своим видением ситуации российский лидер.

«Вот эти заявления западных, европейских политиков о необходимости, возможности и подготовке к войне с Россией в 2029-м, 2030 году – это же не мы формулируем», – заметил он, уточнив, что подобные слова звучат «постоянно, постоянно».

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал на военно-космической конференции в Брюсселе, что военно-политический блок получил от России предупреждение, согласно которому она будет готова использовать весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие, в случае попытки альянса устроить блокаду Калининграда.

По словам Рютте, в ответном послании НАТО было заявлено, что ни одно из учений или мероприятий организации «не представляет угрозы для территории России». Непосредственной угрозы для территории блока со стороны РФ нет, оценка угроз не изменилась по сравнению с предшествующим периодом, добавил он.

Предупреждение властям Бельгии и штаб-квартире Североатлантического альянса направило посольство РФ в Бельгии. Посольство России в Ирландии также предупредило о возможном применении ЯО в ходе гипотетического конфликта. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что из Польши и других стран Европы доносятся «достаточно оголтелые заявления» относительно Калининградской области. .

Сегодня Песков сообщил журналистам, что предупреждение России о готовности использовать ядерное оружие в случае блокады Калининграда не стоит воспринимать как конфронтационное. При этом он заверил, что власти РФ будут «в соответствии со своим законодательством обеспечивать безопасность» Калининградской области.

Позднее помощник Путин, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на встрече с руководителем Калининградской области Алексеем Беспрозванных заверил, что Президент дал все необходимые поручения по обеспечению безопасности региона.