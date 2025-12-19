Путин о перспективе блокады Калининграда: Такие угрозы будем уничтожать

Если кому-то придет в голову заблокировать Калининградскую область, то Россия даст очень жесткий ответ. Об этом во время прямой линии заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Надеюсь, что этого (блокирования Калининградской области – прим. Т-и) не случится. Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы их будем уничтожать, все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет», – пояснил он.

Действия подобного рода приведут к невиданной эскалации, выведут противостояние на новый уровень и расширят его до крупномасштабного конфликта, подчеркнул Путин.

Кроме того, он прокомментировал удары Киева по гражданской инфраструктуре. По мнению Президента России, ответы нашей страны гораздо точнее и мощнее.

Сразу после ответа на вопрос пришло сообщение об атаке на еще один российский танкер в Черном море.

«Эти атаки не приведут к результату, который хочет украинская сторона, только усилят угрозу и вызовет наши ответные удары», – заверил Владимир Путин.