Премьер-министр России Михаил Мишустин

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Для обеспечения бесперебойного снабжения Калининградской области необходимыми товарами и сырьем строятся два железнодорожных парома. Работы будут профинансированы в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния, их общая стоимость составит около 50 млрд рублей. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, сообщает пресс-служба Правительства страны.

«Президент [России Владимир Путин] подчеркивал, что Калининградская область имеет особую географию и в силу этого противоправные действия некоторых стран, нарушения логистических цепочек, попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий, которые там находятся», – напомнил глава кабинета.

По словам Мишустина, два новых железнодорожных парома будут созданы на отечественной верфи по российскому проекту. Им предстоит курсировать по «морской переправе между портами Балтийск и Усть-Луга, которая связывает Калининградскую и Ленинградскую области».

Инициатива включена Правительством в перечень инфраструктурных проектов, получающих средства Фонда национального благосостояния. «Это позволит направить на строительство паромов около 50 млрд рублей с учетом бюджетного финансирования <...>», – отметил Премьер.

Из распоряжения Правительства РФ следует, что инициатором проекта выступило ФГУП «Росморпорт». Паромы предполагается построить к 2030 году. Стоимость проекта составит почти 47 млрд рублей, из которых до 38,1 млрд (81%) поступит из ФНБ, а остальное – из федерального бюджета.

Вечером субботы, 21 ноября, в Неманском районе Калининградской области прозвучали сирены. О включении сирен также рассказали жители Калининграда, Светлогорска и Гусева. Незадолго до этого в калининградском аэропорту Храброво перешли на прием и выпуск самолетов по согласованию с соответствующими органами.

Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что тревога была объявлена из-за «подозрительного объекта со стороны Литвы», но специалисты «провели все необходимые проверки» и не выявили угроз. Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис отверг причастность свой страны к данному инциденту.

В тот же день два беспилотника нанесли удар по российскому грузовому судну, шедшему из Санкт-Петербурга в Калининград. Об инциденте рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, уточнив, что сухогруз подвергся атаке в 3 морских милях (примерно 5,6 километра) от российской границы. Позднее командующий Пограничной охраной Финляндии Илья Ильин проинформировал, что экипаж пораженного сухогруза пришлось эвакуировать – он был доставлен на находившееся поблизости торговое судно, направляющееся в РФ.

Атака вызвала пожар на борту, который продолжался и 22 ноября. Один из членов экипажа пострадал в результате удара, о чем сообщил руководитель морских операций финской Погранохраны Юкка-Пекка Лумилахти. Уже поздним вечером воскресенья Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что пораженный БПЛА российский сухогруз покинул территориальные воды страны (произошедшее он охарактеризовал как «серьезный инцидент»).

Целью атаки беспилотников стал сухогруз Sparta II, находящийся под санкциями Соединенных Штатов (на основании связи с ООО «Оборонлогистика»). По словам источника ТАСС, на борту находились лакокрасочные материалы.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что заявления о защите Калининградской области являются не попыткой запугать страны Запада, а ответом на попытку запугать Россию. До этого он обещал уничтожать угрозы, связанные с гипотетической блокадой данного региона.