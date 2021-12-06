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Здоровье
6 декабря 2021  18:24

В Норвегии на корпоративе 120 человек заразилось коронавирусом

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На предрождественском корпоративе в Осло 120 человек заразились коронавирусом Covid-19, сообщает Оперативный штаб Москвы.

В результате анализов у половины пациентов подозревают новый омикрон-штамм SARS-CoV-2, но пока что он точно подтвердился только у 13 человек.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного

Всемирная организация здравоохранения сочла вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон». Сегодня, 6 декабря, этот штамм оказался впервые выявлен в России у двоих прибывших из ЮАР. 

#норвегия #Россия #коронавирус
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