В Норвегии на корпоративе 120 человек заразилось коронавирусом

На предрождественском корпоративе в Осло 120 человек заразились коронавирусом Covid-19, сообщает Оперативный штаб Москвы.

В результате анализов у половины пациентов подозревают новый омикрон-штамм SARS-CoV-2, но пока что он точно подтвердился только у 13 человек.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Всемирная организация здравоохранения сочла вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон». Сегодня, 6 декабря, этот штамм оказался впервые выявлен в России у двоих прибывших из ЮАР.