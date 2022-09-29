Песков назвал инциденты на «Северных потоках» терактом государственного уровня

Инциденты на газопроводах «Северный поток—1» и «Северный поток—2» после которых нитки магистралей были повреждены, носят беспрецедентный характер. Это акты терроризма на государственном уровне и их расследование требует международного сотрудничества, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это инцидент. Пока более четкой квалификации мы не можем дать. Но масштабы разрушений свидетельствуют о том, что это, действительно, был некий акт. Конечно, представить себе, что такая акция террористическая могла состояться без вовлеченности какого-то государства, очень трудно»,— сказал он, отвечая на вопрос корреспондента «Коммерсанта».

27 сентября в водах Дании и Швеции обнаружили утечку из российского газопровода «Северный поток». В Германии заявили, что ЧП на газопроводе могло произойти из-за украинской диверсии. Немецкое правительство считает, что в ней могли участвовать водолазы, подводная лодка либо другие средства спецназначения. 29 сентября береговая охрана Швеции зафиксировала четвертую утечку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что происшествия на трубопроводах случились в зоне, находящейся под контролем США.