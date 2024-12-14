В Нижнем Новгороде собираются связать по воде Казань с Самарой и Пермью

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В 2025 году могут быть запущены маршруты из Нижнего Новгорода в Самару и Пермь, проходящие через Казань. Об этом рассказал генеральный директор нижегородской компании «Водолет», занимающейся водными перевозками на «Валдаях» и «Метеорах», Никита Итальянцев на заседании рабочей группы по развитию речного, круизного и яхтенного туризма при Комитете Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Речь идет о продлении уже существующих маршрутов Нижний Новгород — Козьмодемьянск — Чебоксары — Казань — Ульяновск и Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Сарапул. Их обслуживают суда на подводных крыльях «Метеор 120Р» (у компании их два, третий должен быть получен к навигации 2025 года, еще три заказаны).

«Мы сейчас активно прорабатываем, ведем переговоры с Правительством Пермского края о продлении этого маршрута (Нижний Новгород — Казань — Сарапул — прим. Т-и), и получится вообще трехдневный маршрут», — заметил Итальянцев.

«И также мы планируем маршрут до Ульяновска продлить до Самары. Сделать таким, двудневным: Нижний — Казань и из Казани в Самару», — добавил он.

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По словам Итальянцева, за навигацию 2024 года «Водолет» перевез более 125 тыс. пассажиров, «по сравнению с прошлым годом <...> пассажиропоток увеличился более чем на 50%». В том числе в минувшем навигационном сезоне компания связывала столицу Татарстана с такими городами, как Нижний Новгород, Козьмодемьянск, Чебоксары, Ульяновск и Сарапул.

Кроме того, руководитель судоходной компании пожаловался депутатам Госдумы на плохое состояние инфраструктуры на Волге и Оке и проинформировал о разработке проекта мобильного причала совместно с Чкаловской судоверфью.

Ранее Никита Итальянцев отчитался об итогах навигации 2024 года в Законодательном Собрании Нижегородской области. Газета «Коммерсантъ» сообщила, что он, в частности, отметил хорошую загрузку рейса Казань — Сарапул: «<…> из Татарстана в Удмуртию — порядка 50% пассажиров, обратно — 98%». Относительно гипотетических рейсов до Перми глава «Водолета» сказал, что их планируется восемь.

Вместе с тем участок Казань — Ульяновск пользуется куда меньшей популярностью. «На участке Казань — Ульяновск загрузка была не очень хорошая. Нам кажется, что Казань — Самара будет более востребованным маршрутом», — предположил руководитель судоходной компании.