В Казань прибыл первый «Метеор» из Нижнего Новгорода

В речном порту Казани сегодня встретили «Метеор-120Р» из Нижнего Новгорода. Судно на подводных крыльях, названное в честь конструктора Ростислава Алексеева, впервые прибыло в столицу Татарстана, по пути совершив остановки в Козьмодемьянске и Чебоксарах. Обратно оно отправится 22 октября в 8 часов утра.

Длительность пути составила семь с половиной часов. В Казань «Метеор» доставил около 60 человек, остальные 20 вышли на других остановках. Пассажирами первого рейса стали генеральный директор судоходной компании «Водолет» Никита Итальянцев, дочь конструктора Алексеева Татьяна, представители Министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. На причале гостей встретили генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин и начальник отдела воздушного и водного транспорта Миндортранса РТ Алмаз Абдрахманов.

«Есть проект „Великий Волжский путь”, предусматривающий покрытие пассажирскими перевозками всех регионов, которые находятся на Волге. Но на самом деле заинтересованность в этом есть и у регионов, которые находятся на других реках. Программа состоит из нескольких этапов, которые поделены на перевозчиков. Например, у Чувашии, Татарстана и Нижегородской области есть скоростные суда. И мы между собой поделили, кто и какие направления будет покрывать», — рассказал журналистам Лизалин.

В августе открылись регулярные рейсы между Казанью и Ульяновском на «Метеоре-2020». В сентябре был организован тестовый рейс из Елабуги в Сарапул. А в начале октября «Метеор» связал столицу Татарстана и Чебоксары, напомнил спикер.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

По словам Лизалина, рейс из Казани в Ульяновск получил положительные отзывы от населения этих городов, поэтому направление будет развиваться в следующем году. Уже сформировано предварительное расписание.

«Из Казани до Ульяновска более 19 лет не было маршрутов на скоростных судах. Сегодня туда можно добраться на поезде, но за пять часов, за три часа на автомобиле, если не будет пробок на дорогах. А водным транспортом добираемся с комфортом за 3 часа 40 минут. Это очень конкурентоспособный транспорт, и более выигрышный с точки зрения экономии времени», — подчеркнул он.

В этом году в Татарстане были спущены на воду два новых скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор-2020» под названиями «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль». Они отвечают самым современным требованиям как по техническим характеристикам, так и по уровню комфорта для экипажа и пассажиров.

Генеральный директор «Флота РТ» отметил, что компания планирует получить до 2025 года еще четыре новых судна, построенные на Зеленодольском заводе имени Горького.

«Башкортостан просил запустить рейсы в Уфу, Самарская область тоже заинтересована. При наличии техники мы будем развивать перевозки и по Каме. Это перспективные направления. Перевозка по воде имеет положительные стороны по сравнению с другими видами транспорта», — заметил он.

Алмаз Абдрахманов добавил, что в настоящее время обсуждается вопрос субсидирования скоростных маршрутов водного транспорта.

О важности развития речного транспорта заявил ранее Президент России Владимир Путин. По его словам, развитие водного пассажирского транспорта влияет на общий экономический рост в стране, в том числе на развитие промышленности, туризма и других сфер. «Это и весомый вклад в наращивание нашего транзитного потенциала. Возможностей здесь открывается много. Нужно, конечно, их грамотно и рачительно использовать», — сказал глава государства на совещании о развитии внутренних речных ресурсов в июне.