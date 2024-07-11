«Удмуртия — это не только Калашников»: Казань и Сарапул свяжет новый водный маршрут

С 18 июля в Поволжье запустят новый речной рейс из Нижнего Новгорода до Удмуртии

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Регионы связываются уже не только по Волге, но и по Каме»

Открытие нового водного маршрута на «Метеорах» анонсировал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе». Речной рейс был разработан в рамках проекта «Великий Волжский путь», который должен охватить 14 регионов Приволжского федерального округа. С этого сезона к проекту полноценно присоединилась Удмуртия.

«Для нас это важно. Удмуртия — очень яркая, самобытная республика, наши соседи. И наконец-то у нас появляется связанный маршрут, который позволяет жителям регионов Приволжского федерального округа и других регионов путешествовать по межрегиональным туристическим маршрутам», — отметил спикер.

Открытие нового водного маршрута на «Метеорах» анонсировал Сергей Иванов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Иванов подчеркнул, что идея проекта заключается в создании большой сети маршрутов, которая будет охватывать несколько регионов. По его мнению, путешествия будут интересны не только жителям ПФО, но и туристам из других регионов европейской части страны, из Сибири и с Дальнего Востока, а также иностранным гостям.

«Регионы связываются уже не только по Волге, но и по Каме», — пояснил татарстанский чиновник.

Спикер напомнил, что в 2023 году межрегиональному маршруту «Великий Волжский путь», который проходил по трем регионам Поволжья — Татарстану, Чувашии и Марий Эл, был присвоен статус национального туристского маршрута, активно развивались межрегиональные речные перевозки на «Метеорах» и «Валдаях». Путешествия по воде показали высочайшую востребованность среди туристов. Загрузка этих рейсов составляла более 90%.

В 2024 году скоростное речное сообщение связало Казань, Чебоксары, Ульяновск, Нижний Новгород и в ближайшем времени ожидается Сарапул.

«Наши жители, туристы могут за одну поездку комбинировать несколько регионов, перемещаясь на таких современных комфортных судах» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Видите, это уже действительно длинный маршрут и серьезные магистральные перемещения. Соответственно, наши жители, туристы, приезжающие к нам, могут за одну поездку комбинировать несколько регионов, перемещаясь на таких современных комфортных судах», — заявил Иванов.

Почему стоит посетить Удмуртию

Глава Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш уточнила, что рейсы будут выполняться один раз в неделю по маршруту Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Сарапул, Сарапул — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород.

Юлия Бадаш уточнила, что рейсы будут выполняться один раз в неделю Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«А для чего вы как туристы должны поехать в наш регион? С чем у вас ассоциируется Удмуртия? Удмуртия — это не только Калашников. Например, Петр Чайковский родился в Воткинске, и каждые 6 минут в мире играют его произведение. И у нас самые классные бабушки — „Бурановские“», — рассказала представительница соседней республики.

Для пассажиров первых рейсов организаторы подготовили экскурсионную программу «Сарапул вечерний», входящую в стоимость билета. Туристы в сопровождении гида пройдут по улочкам, хранящим дух дореволюционной эпохи, побывают на «Даче Башенина», где воссоздана купеческая культура, и побывают в Историко-краеведческом музее.

Туроператоры Удмуртии предлагают ряд маршрутов — на один, два и семь дней. Так, например, можно посетить фестиваль «Пельмень-фест». За один день на этом событии съедается 11 тонн пельменей, рассказала Юлия Бадаш.

Из Сарапула можно отправиться в Ижевск — оружейную столицу России и посетить Музей Калашникова. «Его нельзя не посетить! Обязательно нужно пострелять из всех видов стрелкового оружия», — заявила выступающая.

Кроме того, в Ижевске множество развлечений для детей. «Наш зоопарк входит в топ-5 российских зоопарков. Его посещаемость зашкаливает. А недавно открывшийся Динополис поражает своим многообразием динозавров», — рассказала глава Агентства по туризму Удмуртии.

Каждые выходные летом в Удмуртии проходят фестивали — гастрономические, музыкальные, исторические, спортивные. Путешествие на «Метеоре» позволит побывать на многих из них.

Сергей Иванов также уточнил, что пассажирам первых рейсов из Сарапула в Казань будет предоставлена бесплатная обзорная экскурсия по столице Татарстана с посещением Казанского Кремля (объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО) и знаменитой пешеходной улицы Баумана.

Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов поделился, что в прошлом году он впервые побывал в Сарапуле.

«Я просто влюбился в этот город. Это красивейший купеческий город с прекрасной архитектурой, очень зеленый, с интересными объектами и современной инфраструктурой, который стоит на Каме. От себя лично приглашаю всех татарстанцев посмотреть Сарапул и другие города», — заключил он.