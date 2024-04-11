Из Нижнего Новгорода в Казань запустят «Метеор»

В навигацию этого года из Нижнего Новгорода в Казань будет курсировать пассажирское судно «Метеор». Расписание рейсов появится в конце мая, сообщается на сайте ООО «Водолет».

«С вводом в эксплуатацию третьего для нашей области СПК “Метеор 120Р” будут организованы дополнительные рейсы до Казани. Касательно стоимости проезда, в настоящее время тарифы на проезд проходят стадию согласования и станут известны к концу апреля», – говорится в сообщении.

Кроме того, в навигацию 2024 года компания запустит пассажирские перевозки на СПК «Метеор 120Р» по маршруту Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Чебоксары – Казань – Ульяновск.

Предполагается, что рейсы из Нижнего Новгорода будут осуществляться три раза в неделю с отправлением в 6 утра по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы из Ульяновска будут организованы по средам, пятницам и воскресеньям.

Кроме того, в мае из Казани начнут осуществляться регулярные речные перевозки в Ульяновск и Чебоксары. Перевозить пассажиров будут скоростные суда «Метеор», о чем сообщал «Татар-информ».