«Отдельный вид удовольствия»: из Казани в Сарапул запустили туристический «Метеор»

Фото: предоставлено Госкомитетом по туризму РТ

Путешествовать в Сарапул на «Метеоре» можно будет до сентября

В середине июля открыли новый речной туристический рейс из Казани в Сарапул. На скоростном «Метеоре» туристы из обоих регионов могут отправиться в красивое путешествие по воде между Татарстаном и Удмуртией.

Рейс выполняется каждую неделю. В четверг с утра теплоход выходит из Казани и уже к вечеру того же дня прибывает в Сарапул. Там гостей обещают встретить национальными угощениями и провести экскурсию по памятным местам города. Время в пути составит чуть более 11 часов.

Фото: предоставлено Госкомитетом по туризму РТ

В этом году речной рейс был запущен в середине июля и перестанет ходить 5 сентября. В следующем сезоне он будет организован с мая по сентябрь.

«Мы привыкли летать на самолетах, ездить на машинах, поездах и автобусах. Все, что вы видите вокруг в такие моменты, – это деревья и дорога. Все, чего человек ждет, – это прибытия в конечную точку. Путешествие на скоростном “Метеоре” по Волге или Каме совсем другая история. Вы совершаете путешествие на комфортабельном новейшем судне с большой скоростью. Это другой мир. Видно красивые храмы, мечети, населенные пункты по берегам рек, водохранилища, шлюзы. Само по себе время в пути – это отдельное удовольствие и впечатление», – заявил председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

Сергей Иванов: «Путешествие на скоростном «Метеоре» по Волге или Каме совсем другая история. Вы совершаете путешествие на комфортабельном новейшем судне с большой скоростью» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Удобно подобрать себе и обратный маршрут из Сарапула в Казань. Ежедневно между городами ходят пассажирские поезда. Если же турист уже успел переехать в Ижевск, то оттуда можно отправиться в Татарстан так же на поезде либо на рейсовом автобусе или электричке. Для удобства путешественников Агентство по туризму Удмуртии собрало расписание транспорта на отдельном сайте.

В Сарапуле покажут музейный квартал и дачу Башенина, в Казани – Кремль и центр города

Помимо самого путешествия по воде в самом Сарапуле туристов также ждет стартовая экскурсионная программа, отметила руководитель Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

Юлия Бадаш: «Когда приезжают гости из Татарстана, их встречают на причале, угощают национальными удмуртскими блюдами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда приезжают гости из Татарстана, их встречают на причале, угощают национальными удмуртскими блюдами. Затем они могут посетить музейный квартал и парковый музей “Дача Башенина”. Это все включено в стоимость билета на “Метеор”», – пояснила она.

Из удмуртских блюд туристы смогут прямо на причале попробовать перепечи – они выглядят как открытая пицца с разными видами начинок.

Дача Башенина – это уникальное строение, принадлежавшее некогда главе города Павлу Башенину, о котором ходит много легенд. Одна из них повествует о том, что он выиграл свою жену в карты.

Фото: предоставлено Госкомитетом по туризму РТ

«Сарапул славится своими историями и легендами. Часто они касаются женщин. К примеру, первая девица-кавалерист Надежда Дурова родом именно оттуда. Также там жила Маргарита Воронцова, которая была шпионкой и последней любовницей Альберта Эйнштейна. Именно она выведывала у него подробности об атомной бомбе», – рассказала Бадаш.

После экскурсии по Сарапулу можно отправиться в Ижевск и посетить Музей Калашникова, местный зоопарк и другие достопримечательности либо в Воткинск – на родину великого композитора Петра Чайковского.

В свою очередь туристы, которые прибывают из Сарапула в Казань, сразу могут отправиться на обзорную экскурсию по центральным локациям столицы Татарстана.

«Мы встречаем пассажиров каждого рейса и всех желающих отправляем на экскурсию по Казанскому Кремлю, там туристы могут посмотреть основные музеи, Спасскую башню, “Кул Шариф” и многое другое, затем переместиться в центр города, погулять по Старо-татарской Слободе», – подчеркнул председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

По его словам, организаторы сначала сомневались, что после длительной поездки по реке туристы захотят сразу пойти на экскурсии, однако уже после двух рейсов стало понятно, что многие с удовольствием отправляются смотреть Казань.

Фото: предоставлено Госкомитетом по туризму РТ

Рейс «Казань – Сарапул» стал частью «Великого Волжского пути»

Сарапул стал далеко не первым речным направлением, открытым в последние годы из Казани. В перспективе на Волге образуется целая логистическая туристическая сеть, которая позволит формировать туры по регионам Поволжья, заявил Сергей Иванов.

«В этом году активно к проекту “Великий Волжский путь” присоединилась Удмуртия. Уверен, что на базе этой межрегиональной перевозки появятся и новые маршруты. Туроператоры должны понять, что это качественная услуга, которая позволит формировать комбинированные туры. Они смогут объединить сразу несколько регионов Поволжья в одном путешествии», – пояснил он.

Фото: предоставлено Госкомитетом по туризму РТ

На сегодняшний день проект «Великого Волжского пути» еще не достиг полноценного развития. К нему ежегодно присоединяются новые регионы. В идеале это будет турпродукт, где турист сможет сам выбирать себе комбинацию регионов, которые он посетит на Средней Волге, добавил собеседник агентства.

«Мы хотим объединить несколько видов транспорта. Где-то туристы будут перемещаться на автобусах, где-то на “Метеорах”, где-то на поездах. Главное, чтобы было удобно быстро перемещаться между регионами. Мы очень сильно верим в этот проект, у него перспектива развития на 30-50 лет вперед», – убежден Иванов.