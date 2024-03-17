В Нижнекамском районе на выборы Президента РФ пришли сразу пять поколений семьи

Фото: Надежда Багаутдинова

В Нижнекамском районе на выборы Президента России приходят голосовать целыми династиями. В селе Сухарево избирательный участок посетили сразу пять поколений семьи Фроловых.

Среди 17 человек самая взрослая избирательница — это 88-летняя Нина Никифоровна, самый младший член семьи — полуторагодовалый Ваня. Для Фроловых ходить на выборы полным составом является доброй традицией.

«На выборы пришли мы с удовольствием, мы выбираем будущее нашей страны, будущее наших детей, внуков. Наша семья очень патриотичная, мы поддерживаем политику нашей страны, очень рады, что народ объединился», — рассказала Валентина Фролова.

Семья всё делает вместе. Так, Фроловы организовали волонтерскую группу «Частичка нашей победы», где оказывается гуманитарная помощь военным. Они плетут маскировочные сети, закупают необходимые вещи, за что получают множество слов благодарности от солдат-земляков. Один из членов дружной семьи — Егор — сегодня находится в зоне спецоперации.

«Мы гордимся им, любим, ждем, поддерживаем как можем», — отметила Валентина Фролова.

Вкусными блинами угощали не только всех пришедших избирателей в Сухарево, но и жителей, которые голосовали дома.

Фото: Надежда Багаутдинова

«Сегодня у нас последний день, 17 марта последний день Масленицы. И у нас проходит акция „На выборы с блинами“. У нас есть пожилые, которые изъявили желание проголосовать дома, мы их не оставили без внимания», — рассказал глава Сухаревского сельского поселения Ришат Галимов, отметив, что их тоже угостили блинами.

А в Камских Полянах члены комиссии встречали избирателей в национальных костюмах. В течение трех дней утро здесь начинается с гимна страны в исполнении членов комиссии. Затем репертуар меняется на известные русские и татарские песни.

«Чтоб приходили люди, улыбались, с хорошим настроением выбирали нашего будущего Президента России, — рассказал член УИК № 2293 Дилус Миннигулов. — Мне очень нравится помогать своему государству, хочется вкладывать свою пользу».

Глава пгт Камские Поляны Ринат Салахутдинов поблагодарил жителей за активное участие в жизни страны.

«Нам жить в этом будущем, жить нашим детям, так что я считаю, что это очень важно. И от имени всех камполянцев хочу сказать, что наши жители хорошо ходят на выборы, особенно президентские, в большей степени уже все проголосовали», — сказал он.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

В первый день свой голос отдали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и другие известные татарстанцы. Подробнее читайте в материале «Татар-информа».

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой