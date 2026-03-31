В Нижнекамске отменили все культурные, спортивные и массовые мероприятия. Об этом сообщили в администрации города.

«О дате их проведения будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после возгорания на «Нижнекамскнефтехиме» возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по РТ, по версии следствия, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности. В настоящий момент ведется опрос свидетелей и установление остальных обстоятельств инцидента.

По имеющимся данным, при возгорании один человек погиб, травмы различной степени тяжести получили 52 человека. Медики в городе переведены в состояние повышенной готовности. Раису РТ Рустаму Минниханову оперативно докладывают о ситуации.