Происшествия 31 марта 2026 15:32

После возгорания на «Нижнекамскнефтехиме» Раису РТ докладывают о состоянии воздуха

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Минэкологии РТ проводит мониторинг состояния воздуха, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Профильное министерство оперативно приступило к работе в части состояния воздуха. Также по поручению (Раиса РТ – прим. Т-и) Рустама Минниханова оперативная информация по ситуации в этом вопросе докладывается ему», – сообщила Галимова.

Напомним, что на территории «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание. Сообщается о 52 пострадавших, а также об одном погибшем. Медики в городе переведены в состояние повышенной готовности.

#Раис Республики Татарстан #Рустам Минниханов #Нижнекамскнефтехим
В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

