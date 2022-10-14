В Нижнекамске открылся дополнительный пункт сбора гуманитарной помощи

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В Нижнекамске, на базе многопрофильного лицея №37, открылся дополнительный пункт сбора гуманитарной помощи. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

Инициаторами открытия пункта выступили сами ребята. Здесь собирают только самое необходимое: теплые носки, марлевые бинты, продукты с долгим сроком хранения. Также школьники принимают участие в акции «Письмо солдату». Дети с 1-го по 11-й классы приносят письма для бойцов, участвующих в спецоперации на Украине.

В городе химиков открыто еще 13 точек сбора гуманитарной помощи. Также неделю назад АНО «Нижнекамский волонтерский центр» открыл расчетный счет и начал сбор средств на поддержку военнослужащих и семей мобилизованных.

Не остались в стороне и предприятия. В Нижнекамске начали производить балаклавы для мобилизованных. А участницы клуба досуга и общения «Хозяюшка» при Нижнекамском русском обществе вяжут теплые вещи для бойцов.