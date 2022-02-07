В Нижнекамске на 20% выросло количество зарегистрированных ОРВИ

В Нижнекамске на 20% выросло количество зарегистрированных острых респираторных вирусных инфекций по сравнению с предыдущей неделей. Число выявленных случаев достигло 3085 по сравнению с 2346 ранее. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

По словам докладчика, серьезная нагрузка легла не только на поликлиники, но и на скорую помощь. Число вызовов составило 1631 — это на 9,4% больше, чем на предшествующей неделе (1477).

«Мы видим серьезный рост, это связано с штаммом „омикрон“. В госпитале продолжают получать лечение 93 пациента, из них на ИВЛ — три человека», — отметил Муллин.

Поликлиники в Нижнекамске работают без выходных, врачи в лечебных учреждениях также испытывают большую нагрузку.

«Я прошу проявить терпение, в социальных сетях мы видим много негатива в отношении приема врачей. В республике приостановлена плановая диспансеризация и плановая медицинская помощь в связи с колоссальной нагрузкой на первичное звено. Система здравоохранения работает на пределе. Прошу по необходимости не вызывать врача. В основном только в ситуациях, связанных с ковидом или с неотложным состоянием», — призвал нижнекамцев Рамиль Муллин.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», сейчас омикрон-штамм коронавируса выявлен в 84 регионах страны. По данным экспертов, его быстрое распространение ухудшает ситуацию с регистрацией заболевших.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение «омикрона» и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.