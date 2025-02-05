В Нижнекамске к 23 Февраля запустили акцию «Подарим тепло героям» в поддержку СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске стартовала благотворительная акция «Подарим тепло героям». Ее цель – поздравить бойцов с предстоящим Днем защитника Отечества. Для них закупят индивидуальные посылки с определенным набором вещей.

Нижнекамцев призывают присоединиться к акции. «Неважно, 100 рублей, 1000 или 10 000, каждый вправе решать свою роль и участие. Сумма может быть любой, главное – ее назначение. А пойдет она на закупку базовых наборов амуниции для каждого из наших защитников. Это порядка 1,5 тыс. человек: действующих участников спецоперации и демобилизованных бойцов по ранению», – пояснили организаторы.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Вице-мэр Марина Камелина рассказала, что сейчас прорабатывается окончательный вариант подарков.

«Вот этот набор, который предлагается, по запросу с прошлого года. Мы решили предоставить каждому бойцу тактическую аптечку, нательное белье, балаклаву, антисептические салфетки, набор для бритья, нескоропортящиеся продукты, сухой душ от волонтеров, браслеты выживания, индивидуальную поздравительную открытку. Это базовый набор, он может еще дополняться, потому что мы сейчас некие моменты ещё прорабатываем», – отметила заместитель мэра Нижнекамска.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Для демобилизованных по ранению и ветеранов боевых действий подготовят праздничные продуктовые наборы.

В прошлом году участие в акции приняли тысячи горожан. Тогда удалось собрать более 6 млн рублей, еще 2 млн выделили из резервного фонда. На эти деньги сформировали 700 индивидуальных посылок. Теперь результат необходимо превзойти. Отдельно продолжается обеспечение военнослужащих техникой, стройматериалами, автомобилями и другой шефской помощью.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«После, в марте или феврале, хотим сделать выезд с большим конвоем, еще раз объявим. Но здесь именно хотелось бы дойти до каждого, подарить тепло солдату от Нижнекамска. С письмом, с весточкой», – пояснил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

Присоединиться к сбору и перевести денежные средства можно онлайн через сайт добро-нк.рф. Там указаны все реквизиты. В назначении платежа необходимо указать: «благотворительное пожертвование для поддержки мобилизованных, военнослужащих и их семей».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой