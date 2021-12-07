В Нью-Йорке введут обязательную вакцинацию сотрудников всех частных компаний

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио потребовал у руководства всех частных компаний проверять сертификаты о вакцинации у своих сотрудников, сообщает оперативный штаб Москвы.

Такое решение было принято из-за распространения нового омикрон-штамма коронавируса.

Глава администрации города отметил, что эта мера станет «упреждающим ударом» по инфекции.

Нововведение вступит в силу с 27 декабря.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Всемирная организация здравоохранения сочла вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон». 6 декабря этот штамм был впервые выявлен в России у двоих прибывших из ЮАР.