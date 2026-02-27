В Москве рассказали о состоянии белого медведя Терпея, привезенного из Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Перевезенный из Казанского зооботсада в Московский зоопарк в 2024 году белый медведь Терпей хорошо адаптировался и стал охотнее идти на контакт с людьми. Об этом рассказала ведущий зоолог отдела «Хищные животные» Московского зоопарка Маргарита Куртеева, передает ТАСС.

«<...> он (Терпей – прим. Т-и) стал более лояльным и более контактным. Мы искали к нему подход, и он осваивался. Сейчас он достаточно хорошо себя чувствует, хорошо с нами контактирует. Он с удовольствием приходит на ветеринарные тренинги», – отметила специалист.

По словам Куртеевой, Терпею уже 23 года, но, несмотря на возраст, хищник отлично себя чувствует. Медведя обучают разным командам для ветеринарного осмотра. « У него оборудован бокс для осмотра передних лап и взятия крови. И он с удовольствием, пока нас ждет, уже дает лапу», – пояснила зоолог

Терпея в начале 2000-х годов спасли от гибели в Якутии: тогда неокрепший детеныш остался в дикой природе один. В Казанский зооботсад белого медведя привезли в 2019 году. Предполагалось, что он будет оставаться в столице Татарстана до тех пор, пока в Пермском зоопарке для него не создадут новый вольер. Но в 2023 году состояние животного обеспокоило общественников, и прокуратура выявила нарушения в условиях его содержания.

В октябре 2024 года хищника перевезли в Москву. Это произошло в рамках программы «Благополучие пожилых и беспомощных животных», которая была инициирована на ежегодной конференции Союза зоопарков и аквариумов России. Терпей стал первым ее участником.

