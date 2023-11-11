Прокуратура выявила нарушения в содержании белого медведя в казанском зоопарке

После того, как в СМИ были опубликованы материалы о том, что в казанском зоопарке 21-летний белый медведь Терпей содержится в неудовлетворительных условиях, прокуратура совместно с Федеральной службой по ветеринарному надзору РТ организовала проверку, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В сообщениях говорилось, что мишка страдает от полиартроза задних конечностей и воспаления переапикальных тканей, а также содержится в плохих условиях в вольере, который давно нуждается в ремонте и бассейне для животного.

«В процессе надзорных мероприятий нарушений, связанных с поддержанием здоровья и благополучия животного, проверяющие не выявили. Однако площадь и высота вольера, в котором содержится животное, не соответствует установленным требованиям. Кроме того, отсутствует бассейн и подогрев воды в нем», – рассказал Руслан Галиев.

Надзорное ведомство потребовало у руководителя Казанского зооботанического сада, чтобы нарушения были устранены. Кроме того, в отношении замруководителя организации возбудили административное дело о несоблюдении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию.