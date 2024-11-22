Московский зоопарк показал белого медведя Терпея, привезенного из Казани

Перевезенный из Казани в Московский зоопарк белый медведь Терпей освоился на новом месте и впервые вышел в экспозиционный вольер. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба зоопарка.

Белому медведю Терпею скоро исполнится 22 года. В начале 2000-х годов его спасли от гибели в Якутии: тогда неокрепший детеныш остался в дикой природе один. Терпея привезли в Казанский зооботсад в 2019 году. Предполагалось, что он будет оставаться в столице Татарстана до тех пор, пока в Пермском зоопарке для него не создадут новый вольер.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в октябре хищника перевезли в Москву. Это произошло в рамках программы «Благополучие пожилых и беспомощных животных», которая была инициирована на ежегодной конференции Союза зоопарков и аквариумов России.

На новом месте зоологи назначили Терпею поддерживающую терапию и разработали из-за его преклонного возраста специальный рацион. Он включает живую рыбу, овощи, фрукты, сезонные ягоды, рыбий жир, витамины и минералы. Обычно белые медведи едят в основном рыбу, но Терпей сейчас отдает предпочтение овощам. При этом он уже дает ветеринарам осматривать ротовую полость и лапы.

Медведя перевели в экспозиционный вольер накануне вечером — после закрытия зоопарка, чтобы минимизировать стресс. По пути следования специалисты выложили свежую рыбу, политую рыбьим жиром.

«Терпей с интересом изучил новую для себя территорию, попробовал лакомства и через какое-то время перешел в свой уличный вольер. Сейчас медведь адаптируется на новом месте, он уже искупался в бассейне. Стекла его вольера пока еще заклеены, наблюдать за животным можно через небольшие окошки-подглядки. Окончательно пленку со стекол снимут тогда, когда животное освоится в новом вольере», — прокомментировала ситуацию генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Видео: t.me/Moscowzoo_official/.