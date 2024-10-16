Белого медведя Терпея перевезли из Казани в Московский зоопарк

Фото: © «Татар-информ»

Белого медведя Терпея, временно жившего в Казанском зооботсаду, перевезли в Московский зоопарк. Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Фото: t.me/radionovasg/

«Росприроднадзор выдал разрешение на перемещение краснокнижного животного в Московский зоопарк», — отметила глава ведомства.

Радионова напомнила, что состояние хищника беспокоило общественников, и заметила, что с момента поступления соответствующих просьб держала вопрос на контроле.

Фото: t.me/radionovasg/

«<...> для всех было очевидно, что Терпей стареет и требует особых условий содержания. Новый дом искали все вместе, объединив усилия Москвы, Перми, Казани. Решили, что оптимальный вариант — перевезти хищника в Московский зоопарк», — пояснила глава Росприроднадзора.

«Сейчас животное осматривают ветеринары, все ждем их заключения», — уточнила Радионова и выложила фотографии Терпея из вольера в Московском зоопарке.

Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

Планируется, что на новом месте хищник будет круглосуточно находиться под присмотром зоологов и ветеринаров, рассказали в пресс-центре международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого».

Белому медведю Терпею больше 20 лет. В начале 2000-х годов его спасли от гибели в Якутии: тогда неокрепший детеныш остался в дикой природе один. Терпея привезли в Казанский зооботсад в 2019 году. Предполагалось, что он будет оставаться в столице Татарстана до тех пор, пока в Пермском зоопарке для него не создадут новый вольер.

Видео: t.me/radionovasg/.