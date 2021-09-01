Ледогенератор и туманная установка: зоопарк Казани модернизировал вольер белого медведя

Казанский зооботсад за лето сделал косметический ремонт в вольере белого медведя и оборудовал его ледогенератором с возможностью производить в сутки до 400 кг льда, а также туманной установкой для охлаждения воздуха. О новшествах сообщает официальный сайт зоопарка.

Фото: © пресс-служба Казанского зоопарка

«Теперь Якут (Терпей) имеет все условия, чтобы в жаркую погоду охлаждаться при необходимости. В его вольере есть три бассейна для купания и игр, затенение одного вольера навесом из белого поликарбоната. А еще Терпею очень понравились специальные „леденцы“ — кормовое обогащение для охлаждения в летнюю жару. Различный корм (рыба, мясо, фрукты) замораживаются в формах в морозильных камерах и служат и игрушкой, и охлаждающим элементом!» — поясняет администрация зооботсада.

Фото: © пресс-служба Казанского зоопарка

Казанский зоопарк, к слову, является участником Программы опеки белых медведей в зоопарках России. Вольер с животным, напомним, располагается в старой части зоопарка. В новой – «Река Замбези» – все еще идет процесс заселения специализированных пространств ранее не представленными в Казани видами. На третьем этапе обновления зоопарка Казани соседний с его территорией пустырь превратят в Амазонку, куда планируют поселить ягуара, гигантского муравьеда, тапира и ленивца.

Вторая очередь преображения территории Казанского зоопарка предполагает реконструкцию исторических зданий XIX века и обустройство современных комфортных вольеров по аналогии с новой частью зооботсада. После реконструкции старой части Казанского зооботсада здесь появятся остров Врангеля, река Уссури и Байкал.