В МИД предупредили об ответе Москвы на ограничение выдачи шенгенских виз россиянам

Если Евросоюз примет решение прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, то Москва непременно отреагирует на подобные шаги соответствующим образом, заявил замглавы департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев. Он уточнил, что об ответных мерах со стороны России скоро будет объявлено. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств, даже в отсутствие общеевропейского консенсуса», — отметил Нечаев во время брифинга.

Ранее Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала лишить россиян «привилегии» приезжать в Европу. Также украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что нужно закрыть границы для россиян на год. Еврокомиссия напомнила о том, что визовый кодекс Евросоюза не предусматривает возможность полного запрета на выдачу краткосрочных виз.

Однако власти некоторых стран уже начали ограничивать граждан РФ в передвижениях по Европе. Так, власти Эстонии с 18 августа прекратили впускать на территорию страны россиян с действующими шенгенскими визами, выданными консульствами республики. Ранее Финляндия анонсировала сокращение числа виз для туристов из России в 10 раз в начале сентября.

Антироссийские санкции начали ужесточать после объявления Президентом России Владимиром Путиным специальной военной операции по защите Донбасса.