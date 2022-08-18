Эстония закрыла въезд россиянам с выданными республикой шенгенскими визами

Эстонские власти прекратили впускать в страну граждан РФ с действующими шенгенскими визами, выданными ранее эстонскими консульскими учреждениями. Об этом сообщает ТАСС.

«Премьер-министр Кая Каллас в связи с этим заявила, что россияне с учетом событий на Украине должны понимать, что допуск в ЕС является не вопросом прав человека и свободы передвижения, а привилегией для тех, кого в сообществе готовы принять как гостя или делового партнера», — сказано в материале.

Отмечается, что вопросы со въездом возникли и у россиян с действующими визами, выданные другими странами. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс обратил внимание, что таким образом в республику может въехать 131 тыс. человек, получивших визы в других странах Европы. Накануне эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что местные власти имеют право не пропускать граждан РФ с визами третьих стран, так как базовые законы Евросоюза такую возможность предусматривают.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. В последнее время в Евросоюзе обсуждаются меры по ограничению въезда россиян. В первую очередь речь идет о сокращении выдачи туристических виз.