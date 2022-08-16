Финляндия в 10 раз сократит выдачу туристических виз для россиян

С начала сентября Финляндия в 10 раз сократит число туристических виз, выдаваемых россиянам. Такое предложение сегодня утвердило МИД государства, сообщает глава внешнеполитического ведомства республики Пекка Хаависто.

«Ограничения вступят в силу с начала сентября», — цитирует его РИА Новости.

Также Правительство Финляндии предложило ввести новый тип гуманитарной визы для граждан РФ. Ожидается, что она облегчит поездки гражданским активистам и журналистам.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала прекратить выдавать россиянам разрешение на въезд в ЕС. С таким же предложением к странам Запада обратился и украинский лидер Владимир Зеленский. Еврокомиссия напомнила о том, что визовый кодекс Евросоюза не предусматривает возможность полного запрета на выдачу краткосрочных виз.