В МИД России прокомментировали атаку беспилотников на Москву

Россия имеет право на жесткий ответ в связи с атакой беспилотников на Москву. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

«Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима», — утверждается в тексте, размещенном на сайте ведомства.

Утром 30 мая Министерство обороны РФ сообщило об атаке на Москву, организованной при помощи 8 беспилотных аппаратов самолетного типа. По словам мэра столицы Сергея Собянина, несколько зданий, в которые попали дроны, получили незначительные повреждения, жители домов были эвакуированы на время работы спецслужб. Серьезно в результате удара никто не пострадал.

Президент РФ Владимир Путин увидел в случившемся ответ на удар по зданию военной разведки в Киеве и попытку спровоцировать Россию.