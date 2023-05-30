Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В МИД России прокомментировали атаку беспилотников на Москву
Россия имеет право на жесткий ответ в связи с атакой беспилотников на Москву. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.
«Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима», — утверждается в тексте, размещенном на сайте ведомства.
Утром 30 мая Министерство обороны РФ сообщило об атаке на Москву, организованной при помощи 8 беспилотных аппаратов самолетного типа. По словам мэра столицы Сергея Собянина, несколько зданий, в которые попали дроны, получили незначительные повреждения, жители домов были эвакуированы на время работы спецслужб. Серьезно в результате удара никто не пострадал.
Президент РФ Владимир Путин увидел в случившемся ответ на удар по зданию военной разведки в Киеве и попытку спровоцировать Россию.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»