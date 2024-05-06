Вслед за послом Великобритании в МИД России вызвали диппредставителя Франции

Посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в Министерство иностранных дел России, передает РИА Новости.

Прибывший на Смоленскую площадь дипломатический представитель отказался от общения с прессой. Уточняется, что он пробыл в здании внешнеполитического ведомства РФ около 40 минут, после чего покинул его.

Ранее сообщалось, что в МИД вызван британский посол в Москве Найджел Кейси также без раскрытия причин – он пробыл в здании на Смоленской около получаса.

Сегодня днем пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину, заявил о беспрецедентном новом витке напряженности, который был инициирован французским лидером.