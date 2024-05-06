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Вслед за послом Великобритании в МИД России вызвали диппредставителя Франции
Посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в Министерство иностранных дел России, передает РИА Новости.
Прибывший на Смоленскую площадь дипломатический представитель отказался от общения с прессой. Уточняется, что он пробыл в здании внешнеполитического ведомства РФ около 40 минут, после чего покинул его.
Ранее сообщалось, что в МИД вызван британский посол в Москве Найджел Кейси также без раскрытия причин – он пробыл в здании на Смоленской около получаса.
Сегодня днем пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину, заявил о беспрецедентном новом витке напряженности, который был инициирован французским лидером.
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