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МИД РФ предупредил британского посла об ответе на возможные удары по России
Россия может атаковать любые военные объекты Великобритании на Украине и за ее пределами в ответ на удары британским оружием по территории РФ. Об этом заявили британскому послу Найджелу Кейси в российском Министерстве иностранных дел, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«<...> ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами (о каких именно объектах на Украине может идти речь, не уточняется — прим. Т-и)», — сказано в заявлении МИД.
В министерстве также призвали дипломата «задуматься о неизбежных катастрофических последствиях» подобных враждебных шагов властей Соединенного Королевства.
В целом вызов посла стал ответом на недавнее высказывание министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, который во время визита в Киев в интервью агентству Reuters заявил о праве Украины наносить удары по территории России с помощью британского оружия.
Российская сторона проинформировала дипломата, что рассматривает слова Кэмерона как «свидетельство серьезной эскалации» и подтверждение возрастающей вовлеченности Британии в военные действия на стороне Украины. Ему предложили «незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть» заявление руководителя британского МИД.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что вслед за послом Великобритании в МИД России вызвали диппредставителя Франции.
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