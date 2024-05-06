МИД РФ предупредил британского посла об ответе на возможные удары по России

Россия может атаковать любые военные объекты Великобритании на Украине и за ее пределами в ответ на удары британским оружием по территории РФ. Об этом заявили британскому послу Найджелу Кейси в российском Министерстве иностранных дел, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«<...> ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами (о каких именно объектах на Украине может идти речь, не уточняется — прим. Т-и)», — сказано в заявлении МИД.

В министерстве также призвали дипломата «задуматься о неизбежных катастрофических последствиях» подобных враждебных шагов властей Соединенного Королевства.

В целом вызов посла стал ответом на недавнее высказывание министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, который во время визита в Киев в интервью агентству Reuters заявил о праве Украины наносить удары по территории России с помощью британского оружия.

Российская сторона проинформировала дипломата, что рассматривает слова Кэмерона как «свидетельство серьезной эскалации» и подтверждение возрастающей вовлеченности Британии в военные действия на стороне Украины. Ему предложили «незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть» заявление руководителя британского МИД.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вслед за послом Великобритании в МИД России вызвали диппредставителя Франции.