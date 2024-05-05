В НАТО определили красные линии для вмешательства на Украине

Флаг НАТО

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Североатлантический альянс конфиденциально установил как минимум две красные линии, пересечение которых приведет к вмешательству блока в вооруженное противостояние. Речь идет о подключении к конфликту «третьей страны», под которой подразумевается Беларусь, и гипотетической провокации РФ против государств Балтии, Польши или Молдовы, пишет, не раскрывая источников, итальянская газета La Repubblica.

«На данный момент следует подчеркнуть, что не существует оперативных планов, предусматривающих отправку людей, а есть только оценки возможных планов действий — настоящего extrema ratio („последнего довода“ — прим. Т-и) <...>», — замечает издание.

Первой красной линией является «прямое или косвенное вмешательство третьей страны» в происходящее на Украине. Дело в том, что в НАТО не исключают прямого вовлечения Беларуси в конфликт, а белорусско-украинская граница очень протяжена и уязвима. Соответственно, через нее Вооруженные силы РФ способы совершить прорыв на северо-запад Украины, излагает содержание статьи итальянского издания ТАСС.

Второй красной линией в Североатлантическом альянсе считают будто бы возможную «военную провокацию» России против Польши или стран Балтии, которые входят в блок, а также открытие ею боевых действий против Молдовы.

При наступлении «чрезвычайной ситуации» и пересечения красных линий НАТО способно задействовать около 100 тыс. военнослужащих, которые находятся в Венгрии, Польше, Румынии, Словакии и странах Балтии. Сначала будет задействована авиация, сухопутные войска отправят в бой лишь в крайнем случае, замечает газета.

По оценке издания, на Украине сейчас находятся инкогнито около тысячи военнослужащих западных государств, причем примерно половину из них якобы составляют поляки.

Ранее Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал два условия для отправки войск на Украину — эта просьба Киева и прорыв Россией линии фронта. При этом политик добавил, что сейчас в этом нет необходимости. В Кремле сочли подобные заявления французского лидера «опасной тенденцией» (он высказывает подобные идеи с конца февраля этого года).

Специальная военная операция (СВО) проводится уже более двух лет, с 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.