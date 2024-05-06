Песков: Заявления Запада по Украине требуют стремительной реакции

Фото: © «Татар-информ»

Заявления представителей стран Запада о готовности направить на Украину свои воинские контингенты требуют от России ответственной, стремительной и эффективной реакции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Высказывания Президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск на помощь Киеву при определенных условиях и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о допустимости ударов британским оружием по территории РФ Песков назвал «угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте».

«Это доселе невиданные, беспрецедентные заявления. Они требуют очень ответственной, стремительной и эффективной реакции с нашей стороны, что и происходит», — подчеркнул пресс-секретарь Президента России.

Таким образом он прокомментировал анонсированные сегодня ракетные учения Вооруженных сил РФ, в ходе которых будет отработана подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в НАТО определили красные линии для вмешательства на Украине.