В МИД Литвы поддержали дискуссию об отмене красных линий в вопросах помощи Украине

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис поддерживает начало дискуссии об отмене красных линий в вопросах помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Пришла пора для такой дискуссии», – заявил министр, комментируя слова Президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.

Глава внешнеполитического ведомства Литвы считает, что начало такого разговора означает устранение красных линий, «которые мы себе навязали». Кроме того, Ландсбергис на вопрос, выступает ли он за расширение присутствия на Украине, ответил: «Да».

26 февраля французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что по инициативе Парижа прошла встреча, где представители около 20 стран Запада обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с РФ и где поднимался вопрос возможности отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Макрон утверждал, что участники не пришли к консенсусу, но такого сценария в будущем исключать нельзя.

Уже на утро следующего дня власти многих европейских стран заявили, что речи об отправке воинских контингентов на Украину не идет. В этот же день вечером Париж попытался прояснить ситуацию. По утверждениям главы французского МИД Стефана Сежурне, присутствие западных военных на украинской территории не будет означать соучастия в конфликте. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что речь о войне с Россией не идет и что «совершенно нормально», что Запад задумывается, как еще помочь киевскому режиму. При этом сам Макрон заверил, что взвесил и продумал слова об отправке западных войск на Украину.

В прошедшие выходные Politico писало, что Сежурне побывал в Литве, где встретился со своими прибалтийскими и украинским коллегами, цель французской стороны – создать альянс стран, потенциально готовых отправить своих военных на Украину. Комментируя это стремление Франции, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления способствуют росту напряженности в мире.